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26 мая 2021 года 15:47
Акции Applied Materials, Qualcomm и Freeport-McMoRan могут быть интересны инвесторам - Sber CIB
Акции Applied Materials, Qualcomm Inc. и Freeport-McMoRan Inc. могут быть интересны инвесторам, считают аналитики Sber CIB. "Фонд гуру инвестиций Рэя Далио Bridgewater Associates в первом квартале этого года поддался глобальному тренду на рынке и снизил в портфеле долю "акций роста" в пользу "акций стоимости". Однако мы не в полной мере согласны с этим мнением и считаем среди "акций роста" привлекательными бумаги Applied Materials и Qualcomm, так как сейчас в мире серьёзный дефицит полупроводников, который усугубила засуха на Тайване. Также выделяем акции производителя меди Freeport-McMoRan - металл продолжит расти в цене, а выборы в Перу сохраняют интригу для этого рынка", - отмечают эксперты инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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