Акции Applied Materials, Qualcomm и Freeport-McMoRan могут быть интересны инвесторам - Sber CIB

Акции Applied Materials, Qualcomm Inc. и Freeport-McMoRan Inc. могут быть интересны инвесторам, считают аналитики Sber CIB.

"Фонд гуру инвестиций Рэя Далио Bridgewater Associates в первом квартале этого года поддался глобальному тренду на рынке и снизил в портфеле долю "акций роста" в пользу "акций стоимости". Однако мы не в полной мере согласны с этим мнением и считаем среди "акций роста" привлекательными бумаги Applied Materials и Qualcomm, так как сейчас в мире серьёзный дефицит полупроводников, который усугубила засуха на Тайване. Также выделяем акции производителя меди Freeport-McMoRan - металл продолжит расти в цене, а выборы в Перу сохраняют интригу для этого рынка", - отмечают эксперты инвестбанка.

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