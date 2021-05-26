"КИТ Финанс Брокер" добавил в "Top Picks" акции НОВАТЭКа, убрав Сургутнефтегаз

Бумага Цена* (руб) Таргет Идея МТС 338,5 400 Стабильный бизнес, высокий фиксированный дивиденд Газпром нефть 363 400 Высокие цены на нефть в рублях НОВАТЭК 1400 1550 Высокие цены на газ, отставание от рынка Энел Россия 0,937 1,00 Восстановление финансовых показателей, высокие дивиденды в будущем Mail.ru Group 2180 2550 Перспективы развития новых направлений и вывод активов на IPO Совкомфлот 90 100 Защитная бумага с высокой дивидендной доходностью Полюс 14700 18500 Рост финансовых показателей за счёт роста цен на золото АФК "Система" 31,20 40,0 Вывод в 2021г на IPO активов холдинга

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" добавили в портфель акций РФ "Top Picks" акции "НОВАТЭКа", убрав "Сургутнефтегаз", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Таким образом, в портфель включены 8 компаний, которые, по оценке экспертов, имеют оптимальное соотношение риск-доходность: "МТС", "Газпром нефть", "НОВАТЭК", "Энел Россия", Mail.ru Group, "Совкомфлот", "Полюс" и АФК "Система". "Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" по итогам прошедшего месяца дошли до нашего целевого уровня - 45 руб., доходность инвестиций составила +19,4%. На полученные денежные средства мы покупаем акции "НОВАТЭКа", - указывают эксперты. Портфель "Top Picks" (структура - 100% акций с горизонтом инвестирования 1-3 года):* - цена на момент включения акций в портфель Включенный в "Top Picks" "НОВАТЭК" опубликовал сильные финансовые результаты за IК21 по МСФО, отмечается в комментарии "КИТ Финанс Брокер". Выручка увеличилась на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 244,6 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль на курсовые разницы и выбытие долей владения в дочерних обществах и совместных предприятиях выросла на 41,5% - до 75,8 млрд руб. Эксперты инвесткомпании ждут сохранения положительной динамики "НОВАТЭКа" во IIК21г по МСФО на фоне высоких цен на газ. Доля в общей выручке компании от газа составляет 51%. Среднесрочно экологические программы в Европе и Китае приведут к снижению спроса на уголь, подчеркивают аналитики. Энергетический уголь стал замещаться более экологичным СПГ, что также поддерживает цены на газ. "Акции компании скорректировались с исторических максимумов более чем на 10%, в тот момент, когда цены на газ выросли почти на 20%. Мы считаем, что акции "НОВАТЭКа" отстают от рынка, в связи с этим включаем акции в портфель с целью 1550 руб.", - заключают стратеги "КИТ Финанс Брокер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.