Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4170-4220 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4170-4220 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Краткосрочные перспективы бенчмарка умеренно позитивны, так как индикатор MACD почти перешел на положительную территорию, а RSI остается выше 50. Ближайшее сопротивление располагается на уровне исторического максимума в 4238 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Сергей Пигарев.

Фондовые индексы США не смогли удержаться в зеленой зоне в ходе сессии 25 мая, несмотря на уверенный рост в начале торгов, напоминает эксперт. Настроение инвесторам испортили макроданные по американской экономике. Продажи новых домов в апреле упали на 54 тыс. м/м, до 863 тыс., тогда как рынок ожидал значения в 970 тыс. Кроме того, мартовский показатель был пересмотрен с 1012 тыс. до 917 тыс. Сдерживающим фактором для спроса стал рост цен на жилье в США: в марте они подскочили на 13,3% (при консенсусе в 12,4%) после существенного повышения в феврале (+12% г/г).

Также Пигарев подчеркивает, что ускорение инфляции негативно влияет на настроение американских покупателей. Индекс потребительской уверенности в мае составил 117,2 пункта (-0,3 пункта м/м), недотянув до прогноза на уровне 118,8 пункта.

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