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Главная / Аналитикам / Аналитика / Размещение бондов Магнита серии 002Р-04 состоится, скорее всего, по нижней границе объявленного диапазона - Уралсиб
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26 мая 2021 года 12:12
Размещение бондов Магнита серии 002Р-04 состоится, скорее всего, по нижней границе объявленного диапазона - Уралсиб
Размещение нового выпуска биржевых облигаций "Магнита" серии 002Р-04 c трехлетним сроком погашения пройдет, вероятно ближе к нижней границе объявленного диапазона, говорится в обзоре Уралсиба. "Магнит" в среду проведет сбор заявок на размещение выпуска биржевых облигаций серии 002Р-04 c трехлетним сроком погашения и объемом 10 млрд руб. (техническое размещение пройдет позже). Ориентир первого полугодового купона равен 7,25-7,35%, что предполагает доходность к погашению на уровне 7,38-7,49% годовых. В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 70 млрд руб., предлагающие премию 50-80 б.п. над кривой ОФЗ, и мы ожидаем размещения новой бумаги ближе к нижней границе объявленного диапазона", - отмечают аналитики корпорации Ирина Лебедева и Константин Белов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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