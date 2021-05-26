.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Размещение бондов Магнита серии 002Р-04 состоится, скорее всего, по нижней границе объявленного диапазона - Уралсиб
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
26 мая 2021 года 12:12

Размещение бондов Магнита серии 002Р-04 состоится, скорее всего, по нижней границе объявленного диапазона - Уралсиб

Размещение нового выпуска биржевых облигаций "Магнита" серии 002Р-04 c трехлетним сроком погашения пройдет, вероятно ближе к нижней границе объявленного диапазона, говорится в обзоре Уралсиба.

"Магнит" в среду проведет сбор заявок на размещение выпуска биржевых облигаций серии 002Р-04 c трехлетним сроком погашения и объемом 10 млрд руб. (техническое размещение пройдет позже). Ориентир первого полугодового купона равен 7,25-7,35%, что предполагает доходность к погашению на уровне 7,38-7,49% годовых. В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 70 млрд руб., предлагающие премию 50-80 б.п. над кривой ОФЗ, и мы ожидаем размещения новой бумаги ближе к нижней границе объявленного диапазона", - отмечают аналитики корпорации Ирина Лебедева и Константин Белов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.


.
Лента аналитики
26 мая 2021 года 14:34
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CVS Health с целью $110
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CVS Health Corp. с целью $110 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: $77, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Чистая прибыль CVS Health по GAAP за 3 мес. 2021г...    читать дальше
.
26 мая 2021 года 14:08
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 188 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 188 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 165 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Количество физических лиц,...    читать дальше
.
26 мая 2021 года 13:45
"КИТ Финанс Брокер" добавил в "Top Picks" акции НОВАТЭКа, убрав Сургутнефтегаз
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" добавили в портфель акций РФ "Top Picks" акции "НОВАТЭКа", убрав "Сургутнефтегаз", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Таким образом, в портфель включены 8 компаний, которые, по оценке экспертов, имеют оптимальное соотношение риск-доходность: "МТС",...    читать дальше
.
26 мая 2021 года 13:22
Акции Petropavlovsk обладают дополнительным потенциалом роста котировок - "ВТБ Капитал"
Акции Petropavlovsk обладают дополнительным потенциалом роста котировок, полагают аналитики "ВТБ Капитала". "Новость о потенциальном освобождении компании от гарантии по кредиту на сумму $204 млн (по состоянию на конец 2020 года) могла бы позитивно отразиться на акциях Petropavlovsk. Однако сумма...    читать дальше
.
26 мая 2021 года 13:00
Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4170-4220 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4170-4220 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Краткосрочные перспективы бенчмарка умеренно позитивны, так как индикатор MACD почти перешел на положительную...    читать дальше
.
26 мая 2021 года 11:25
Цена нефти, скорее всего, пока останется в диапазоне $65-70/барр. - Банк "Открытие"
Цена нефти марки Brent, скорее всего, пока удержится в диапазоне $65-70 за баррель на фоне слабого доллара и ожидания заседания ОПЕК+, говорится в комментарии руководителя аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анны Мориной. Иран может возобновить экспорт нефти с июля 2021...    читать дальше
.
26 мая 2021 года 10:49
Возможно смещение доходности 10-летних ОФЗ в среду к 7,20% - ПСБ
Возможно смещение доходности 10-летних ОФЗ к уровню 7,20% годовых в среду на фоне предложения Минфином нового длинного госдолга, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). Внешний фон сложился позитивный для рублевых облигаций в среду, констатирует главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин....    читать дальше
.
26 мая 2021 года 10:35
Котировки нефти могут снизиться до $66/барр. к концу недели - BCS Express
Достижение согласия сторон в ходе очередного раунда американо-иранских переговоров может негативно сказаться на нефтяных котировках и привести к повторному их спуску к уровню $66 за баррель Brent, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Переговоры по восстановлению ядерной сделки по Ирану...    читать дальше
.
26 мая 2021 года 10:21
Потенциал роста котировок нефти в настоящее время сохраняется - Sber CIB
Потенциал роста котировок нефти марки Brent в настоящее время сохраняется, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Утром в среду котировки нефти марки Brent находятся выше $68,5 за баррель - накануне вышли данные о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились. По мнению...    читать дальше
.
26 мая 2021 года 10:10
Идея дня: пора покупать акции Spirit Airlines, Lyft и Whitbread - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам пора переключить внимание с акций компаний потребительского сектора на сферу услуг, в частности, на бумаги Spirit Airlines, Lyft и Whitbread, полагают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". На взгляд экспертов, уверенность потребителей в США снизилась. Значение...    читать дальше
.
Страница 1 из 18
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.