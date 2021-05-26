Возможно смещение доходности 10-летних ОФЗ в среду к 7,20% - ПСБ

Возможно смещение доходности 10-летних ОФЗ к уровню 7,20% годовых в среду на фоне предложения Минфином нового длинного госдолга, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Внешний фон сложился позитивный для рублевых облигаций в среду, констатирует главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. Доходность UST-10 во вторник снизилась до 1,56% годовых (минус 4 б.п.); 10-летние евробонды европейских стран снизились в доходности на 2-7 б.п; локальные 10-летние гособлигации Бразилии, Мексики, ЮАР снизились на 6-9 б.п.

Инвесторы с оптимизмом восприняли комментарии представителей ФРС и ЕЦБ о том, что наблюдаемый рост инфляции носит временный характер и сворачивание монетарных стимулов преждевременно, отмечает эксперт.

"Минфин РФ в среду предложит на аукционах 14-летние ОФЗ-ПД 26233 на 10 млрд руб. и 10-летние ОФЗ-ПД 26235 на 30 млрд руб. Ожидаем, что размещение пройдет в полном объеме, с премией к закрытию вторника до 3 б.п." - указывает Монастыршин.

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