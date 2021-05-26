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26 мая 2021 года 10:35
Котировки нефти могут снизиться до $66/барр. к концу недели - BCS Express
Достижение согласия сторон в ходе очередного раунда американо-иранских переговоров может негативно сказаться на нефтяных котировках и привести к повторному их спуску к уровню $66 за баррель Brent, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Переговоры по восстановлению ядерной сделки по Ирану ведутся с апреля, - напоминает стратег инвесткомпании. - США и Иран при посредничестве стран Евросоюза пытаются прийти к компромиссу, в котором предметом торга является закрытие иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций с нефтегазового экспорта. До одностороннего выхода США из ядерной сделки в 2018г. Иран добывал около 3,8 млн б/с и экспортировал порядка 2 млн б/с. После возобновления санкций добыча упала практически в два раза. На фоне прихода к власти администрации Байдена Иран начал постепенно восстанавливать добычу, высоко оценивая свои шансы на успех в переговорах. На текущий момент добыча в стране, по оценке Reuters, составляет 2,5 млн б/с, что означает потенциал для наращивания еще около 1,3 млн б/с или примерно 1,3% от всего мирового потребления. Это может оказать давление на рыночный баланс и создать риски снижения цен на нефть". Очередной раунд американо-иранских переговоров пройдет на текущей неделе. Если стороны достигнут согласия, то это, по мнению Галактионова, может негативно сказаться на нефтяных ценах и привести к повторному спуску в район $66 за баррель. Фьючерсы на Brent во вторник незначительно выросли на фоне умеренно позитивных настроений. Взгляд эксперта на инструмент остается нейтральным. "Поздно вечером во вторник американский институт нефти (API) опубликовал предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Reuters сообщает, что запасы нефти, по оценке API, снизились на 0,4 млн баррелей, запасы бензин и дистиллятов сократились на 2 млн и 5,1 млн, соответственно. Данные оказались позитивными. Если статистика от EIA подтвердит их, то нефтяные котировки могут отреагировать позитивной динамикой", - прогнозирует эксперт Игорь Галактионов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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