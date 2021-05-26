Потенциал роста котировок нефти в настоящее время сохраняется - Sber CIB

Потенциал роста котировок нефти марки Brent в настоящее время сохраняется, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Утром в среду котировки нефти марки Brent находятся выше $68,5 за баррель - накануне вышли данные о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились. По мнению экспертов Sber CIB, цена может начать движение к отметке выше $70 за баррель.

Российская валюта в среду утром подорожала, но рублю едва ли удастся удержаться на достигнутых уровнях, так как рынок уже отыграл позитивный геополитический фон и продажи валюты экспортерами перед дивидендными и налоговыми выплатами - можно ждать ослабления рубля до 73,7 руб./$1, считают в инвестбанке.

Значительной премии на аукционах Минфина в среду, скорее всего, не будет, что должно помочь рынку рублёвого долга стабилизироваться. В этом случае он может завершить неделю в плюсе благодаря улучшению геополитического фона, указывают в Sber CIB.

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