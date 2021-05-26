Идея дня: пора покупать акции Spirit Airlines, Lyft и Whitbread - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам пора переключить внимание с акций компаний потребительского сектора на сферу услуг, в частности, на бумаги Spirit Airlines, Lyft и Whitbread, полагают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

На взгляд экспертов, уверенность потребителей в США снизилась. Значение показателя за май оказалось ниже консенсуса. Ключевым разочарованием стало резкое снижение планов покупки домов, автомобилей и бытовой техники. Продажи новых домов в США в апреле упали на 6%, в то время как рыночный консенсус предполагал рост. Средняя цена продажи составила +20% г/г. Запасы новых домов для продажи остаются низкими - 4,4 месяца предложения. Это, по мнению аналитиков, говорит о том, что потребители не решаются на крупные покупки товаров длительного пользования.

"Задача инвестирования заключается в том, чтобы управлять риском в меняющихся условиях рынка. В нашей Стратегии на II квартал мы делали ставку на сильное восстановление потребительского спроса в США. Сейчас, вероятно, подходящее время сместить акцент на фаворитов Стратегии из сферы услуг - Spirit Airlines, Lyft Inc. и Whitbread", - указывают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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