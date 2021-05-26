Вероятно укрепление рубля в среду ближе к уровню 73 руб./$1 - ПСБ

Вероятно укрепление курса рубля к доллару ближе к нижней границе диапазона 73-74 руб./$1 в среду на благоприятном внешнем фоне, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Рубль усиливает позиции в среду утром и по итогам дня может укрепиться ближе к нижней границе диапазона 73-74 руб./$1. Поддержку рублю оказывают снижения геополитической премии в рубле на фоне объявленной встречи президентов США и России, а также ожидания сохранение мягкой монетарной политики ФРС", - отмечает эксперт ПСБ.

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