Высоки шансы на остановку волны роста котировок "префов" Сургутнефтегаза - BCS Express

Высоки шансы на остановку волны роста котировок привилегированных акций "Сургутнефтегаза" в ближайшее время, сообщается в комментарии BCS Express.

"Котировки привилегированных акций "Сургутнефтегаза" продолжают расти (+1,2% по итогам торгов во вторник), несмотря на крепкий рубль. Акции пользуются спросом в качестве защитного актива со ставкой на дивиденды, которые могут увеличиваться при росте USD/RUB. Накануне были переписаны максимумы с 2015 года, и отмечается локальная перегретость. При прочих равных высоки шансы на скорое торможение волны роста, хотя на горизонте 2021 года ожидания по бумаге в целом положительные", - указывает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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