"ВТБ Капитал" рекомендует покупать акции "М.Видео" с прогнозной ценой 800 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии инвестбанка.

Аналитики "ВТБ Капитала" отмечают ряд факторов в пользу рекомендации:

- Рынок бытовой электроники России в 2021-25гг будет расти в среднем на 6% в год. Продажи всё больше смещаются в онлайн.

- "М.Видео" - лидер интернет-торговли бытовой электроникой с долей рынка 33% против 5% как у Wildberries, так и Ozon.

- Акции "М.Видео" торгуются на 9% ниже цены недавнего SPO (725 руб./акция, 13,5% УК).

- Компания выплачивает 100% чистой прибыли в виде дивидендов. Ожидаемая дивдоходность - 11%.

- Привлекательная оценка: 60%-ный дисконт в оценке к аналогам развивающихся рынков по прогнозным мультипликаторам EV/EBITDA (4,7x) и P/E (8,6x) в 2021г.

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