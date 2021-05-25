Потенциал роста цены акций Micron Technology на горизонте 12 месяцев составляет 38% - BCS Express

Потенциал роста цены акций Micron Technology на горизонте 12 месяцев составляет примерно 38%, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Доходы Micron улучшаются уже три квартала подряд. В 2020г на китайский рынок пришлось около 50% выручки Micron. С приходом к власти Джо Байдена взаимоотношение между США и Китаем могут улучшиться. Базовый прогноз по увеличению EPS на 12 мес. - позитивный. В долгосрочном периоде предполагается увеличение прибыли на акцию на 61% среднем в год (прогноз Refnitiv на 5 лет). Балансовые показатели Micron - сильные. Несмотря на близость кредитного рейтинга к спекулятивному, прогноз по нему стабильный. В случае падения фондового рынка вполне вероятно возобновление обратного выкупа акций", - пишет эксперт инвесткомпании Оксана Холоденко.

На взгляд аналитика, формально мультипликаторы MU указывают на сравнительную недооценку бумаг. При этом фундаментальные показатели лучше, чем в среднем по группе конкурентов. Это означает, что акции в целом выглядят достаточно "дешево" в сравнении с конкурентами.

Эксперт указывает на ряд позитивных факторов в отношении компании:

- Позитивные прогнозы по отчетности за 3К21. Консенсус аналитиков предполагает 99%-е увеличение прибыли на акцию (EPS, г/г). Рынок накопителей памяти (NAND) развернулся, что привело к пересмотру всех прогнозов по доходам компании. Помимо этого, в ближайший год ожидается увеличение цен на чипы DRAM.

- Мировой рынок полупроводников в 2020-2026гг будет расти на 7% среднем в год (прогноз ResearchAndMarkets.com). Micron развивает новые технологии - 3D NAND, NOR Technologies and 3D Xpoint Memory. Решения в области мобильной 5G связи, автомобилей-беспилотников, искусственного интеллекта начали становиться источником доходов, менее зависимым от бизнес-цикла на рынке полупроводников. По итогам прошлого квартала выручка мобильного подразделения выросла на 44%.

- $7,2 млрд кэша и эквивалентов на счетах компании. В случае ухудшения ситуации сильные балансовые показатели позволят компании пережить трудные времена или запустить программу обратного выкупа акций.

Отмечает Холоденко и существующие на данный момент риски инвестирования в бумаги компании:

- Увеличение капитальных затрат компании и возможный рост общих издержек. Это связано с общерыночной проблемой - дефицитом полупроводников - может негативно повлиять на рентабельность продаж. Micron рассматривает приобретение мощностей японской Kioxia Holdings, которые оцениваются в $30 млрд.

- Сложности ведения бизнеса в Китае. Помимо этого, в КНР развиваются внутренние игроки полупроводниковой индустрии. Если руководство страны будет их поддерживать, то они способны завоевать определенные позиции на китайском рынке.

- Акции MU торгуются с бетой, равной 1,4 (данные за 3 года), а значит, растут или падают сильнее рынка в целом. Если рынок США начнет корректироваться, то бумаги могут довольно резко провалиться, полагает аналитик BCS Express.

Micron Technology (MU) - американская корпорация, известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND.

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