Возможно снижение справедливой стоимости акций Россети на 3-8% - "Фридом Финанс"

Возможно снижение справедливой стоимости акций ПАО "Россети" на 3-8% в среднесрочной перспективе, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Акции "Россети" остаются в лидерах снижения на новости о росте задолженности перед производителями электроэнергии со стороны находящихся под управлением компании гарантирующих поставщиков на Северном Кавказе, констатирует аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке Александр Осин.

"В прошлом году "Россети" заявляли о готовности обеспечить стопроцентный уровень оплаты от местных поставщиков. С ними были также заключены соответствующие соглашения. Однако для исполнения соглашений о реструктуризации задолженности "дочек" "Россети", работающих на Северном Кавказе, необходимо около 7,5 млрд руб. Если урегулировать эту ситуацию не удастся, соглашения будут автоматически прекращены с 14 июня. При этом реструктурированная задолженность получит статус просроченной. Создавшееся положение способно оказать давление на прибыль "Россети" в среднесрочной перспективе, а также привести к снижению справедливой стоимости бумаг холдинга на 3-8%", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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