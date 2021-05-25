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25 мая 2021 года 15:26
Рубль, скорее всего, сохранит тенденцию к укреплению - "Альфа-Капитал"
Рубль, скорее всего, сохранит тенденцию к укреплению в паре с долларом при условии отсутствия новых источников риска, сообщается в комментарии управляющей компании "Альфа-Капитал". "Укрепление рубля уже идет не так уверенно. Это может быть связано с тем, что курс рубля к доллару сейчас находится у нижней границы коридора, сформировавшегося еще в конце прошлого года. И чисто психологически пройти уровень 73 руб./$1 будет непросто. Там, очевидно, будет много желающих либо зафиксировать прибыль в рубле, либо попытаться сыграть на отскоке, - пишет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Владимир Брагин. - Но это ничуть не отменяет того, что, с точки зрения макроэкономических показателей, внешнего баланса, долга и оценок финансовых активов рубль - одна из сильнейших валют ЕМ. В отсутствие свежих источников риска (наподобие санкций) рубль должен сохранить тенденцию к укреплению". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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