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25 мая 2021 года 14:37

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Murphy Oil с целью $29

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Murphy Oil Corporation с целью $29 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 32%, стоп-приказ: $20, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Murphy Oil Corporation работает как холдинговая компания, которая занимается разведкой и добычей нефти и газа. После падения цен на нефть, как и большая часть нефтегазовых компаний, Murphy Oil столкнулась со снижением финансовых показателей за 2020 год. Снятие всех ограничений и рост цен на нефть WTI к $65-70 приведет к росту выручки и EPS, что отразится на стоимости бумаг", - отмечают аналитики "Финама".

С технической точки зрения, бумага торгуется в рамках восходящего канала, закрепившись выше уровня сопротивления. "Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $29. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне $20, риск на портфель составит 0,90%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,7", - указывают эксперты инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    США-MURPHY/OIL-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ


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