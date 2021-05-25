Акции Мосэнерго сохраняют шансы на рост - BCS Express

Акции "Мосэнерго" сохраняют шансы на рост, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев и рекомендует их покупать от 2,27 руб. за штуку.

"Ранее глава "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров говорил, что дочерние компании (Мосэнерго, ОГК-2, ТГК-1) намерены выплатить дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за прошедший год. При этом он добавил, что "по некоторым компаниям, возможно, будет больше", уточнив, что "в некоторых прогнозах дивиденды отдельных компаний могут достигнуть 75%. Также у компании должен быть положительный денежный поток (FCF)". Рекомендации по дивидендам ОГК-2 и ТГК-1 уже даны, выплаты соответствуют 50% от чистой прибыли по МСФО. Исходя из этого есть позитивный риск, что дивиденды "Мосэнерго" могут превысить 50% коэффициент", - пишет Пучкарев.

По мнению эксперта, в пользу этого также говорит самый значительный разрыв между чистой прибылью и показателем FCF у "Мосэнерго" в сравнении с остальными дочками. По итогам 2020г отношение FCF/чистая прибыль у "Мосэнерго" составило 150%, у ОГК-2 - 111%, у ТГК-1 - 89%.

"Нужно акцентировать внимание, что уверенности в росте выплат нет, - указывает эксперт инвесткомпании. - Риски негативной реакции в бумагах ограничены. При распределении на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО выплаты могут составить 0,101 руб., при 75% - 0,152 руб. на акцию. Дивидендная доходность 4,5% и 6,7% соответственно".

Пучкарев рекомендует покупать акции "Мосэнерго" от 2,27 руб. с потенциалом роста 4-6% после объявления рекомендации СД по дивидендам. "Конкретного срока объявления размера выплат нет, но исходя из практики последних лет информация должна появиться в течение ближайших недель. Стоп-лосс можно установить под 2,19 руб.", - заключает аналитик BCS Express.

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