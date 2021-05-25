Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26233 и ОФЗ 26235 - "Уралсиб"

Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26235 с погашением в 2031 году и ОФЗ 26233 с погашением в 2033 году, говорится в обзоре "Уралсиба".

"Интерес к защитным активам в понедельник вырос, в частности, увеличился спрос на госдолг США, что привело к оттоку средств с развивающихся рынков. Котировки основных выпусков ОФЗ снижались, но по-прежнему не слишком сильно. Интересная динамика наблюдалась во флоатерах, большинство бумаг показало уверенный рост. Возможно, это стало реакцией на выступление замминистра финансов Тимура Максимова, подтвердившего возможность начала выкупа флоатеров еще до конца этого года", - отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева.

При этом на предыдущее его выступление, когда впервые было объявлено о возможности выкупа флоатеров, рынок не отреагировал, подчеркивает эксперт. Нынешняя реакция, по мнению Лебедевой, может быть вызвана тем, что в этот раз были представлены основные технические параметры. Главная цель выкупа - ребалансировка портфеля гособлигаций, сейчас на долю флоатеров приходится около 33% рублевого долга, цель же - 15-20%.

"Основной вопрос состоит в том, каким будет источник средств для выкупа, рассчитывать на замещение облигациями с фиксированным купоном в настоящее время не приходится. Скорее всего, источником могут стать бюджетные остатки на счетах Казначейства. Сокращать бюджетные остатки до нуля нельзя, особенно когда Минфин постепенно возвращается к полному исполнению бюджетного правила. Тем не менее мы полагаем, что полноценная ребалансировка ОФЗ в обозримом будущем вряд ли возможна, для нее потребуется выкупить облигаций номинальной стоимостью свыше 1 трлн руб.", - отмечает аналитик "Уралсиба".

Минфин во вторник должен объявить состав бумаг для первичных аукционов. Эксперт корпорации полагает, что в среду будут предложены ОФЗ 26235 с погашением в 2031г и неразмещенным остатком 127 млрд руб. (в этом случае может быть установлен лимит), а также ОФЗ 26233 с погашением в 2033г и неразмещенным объемом чуть менее 9 млрд руб.

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