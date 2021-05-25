Потенциал укрепления рубля в целом сохраняется - Банк "Санкт-Петербург"

Потенциал дальнейшего укрепления курса рубля к доллару в целом сохраняется, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Геополитическая обстановка остается в целом позитивной для рубля, но на российские активы оказывает некоторое давление ситуация с экстренной посадкой самолета в Белоруссии. В частности, в понедельник появлялись сообщения о том, что Великобритания рассмотрит санкции против "Северного потока - 2" на фоне ситуации с посадкой самолета. Во вторник выплачиваются НДПИ, и остаточные продажи экспортной выручки поддержат рубль. Налоговый период завершится в пятницу уплатой налога на прибыль, и курс окончательно потеряет поддержку этого фактора. У рубля есть потенциал для дальнейшего укрепления, но движение может ограничиваться относительно слабым спросом на риск", - отмечают аналитики банка.

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