Котировки золота могут снизиться до $1835-1870/унц. - Sber CIB

Котировки золота могут снизиться до $1835-1870 за тройскую унцию в ближайшие дни на фоне вероятного роста экономики США, говорится в комментарии Sber CIB.

"Золото подорожало на 2% (до $1880 за тройскую унцию) на прошлой неделе и в текущий момент торгуется вблизи этой отметки. Инвесторов в жeлтый металл воодушевила не самая хорошая статистика по рынку жилья в США - упали как продажи на вторичном рынке, так и число закладок новых домов. На этой неделе будет публиковаться много макроданных, и рынок ждёт ускорения экономического роста, что неблагоприятно для котировок золота. В связи с этим ожидаем, что оно может подешеветь до $1835-1870 за унцию", - указывают эксперты инвестбанка.

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