"Уралсиб" рекомендует покупать акции "ЛУКОЙЛа", говорится в комментарии аналитика корпорации Алексея Кокина.

Эксперт отмечает, что в 2021г продолжается реализация налогового маневра, в рамках которого снижается экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты и растет базовая ставка НДПИ. Кроме того, с начала года перестали действовать льготы по НДПИ для месторождений с высоковязкой нефтью и высокой степенью выработанности. В связи с отменой льгот у нефтяных компаний в конце 2020г появилась возможность перевести ряд месторождений в режим НДД.

"Российские нефтяные компании, уже представившие отчетность за 1К21 по МСФО, воспользовались этой возможностью, переведя на НДД значительное число участков. Это отразилось в составе затрат на налоги (кроме налога на прибыль) в виде роста прочих налогов и снижения акцизов. Мы полагаем, что отчетность "ЛУКОЙЛа" за 1 кв. позволит понять влияние на экономику компании как отмены льгот, так и перевода на НДД ряда месторождений. Кроме того, мы ожидаем, что компания прокомментирует свое видение рынка нефти и рынков газа в 2021г и в связи с этим - возможность изменения планов по капзатратам. Мы рекомендуем покупать акции "ЛУКОЙЛа", - пишет Кокин.

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