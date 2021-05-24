Дивдоходность акций ТГК-1 за 2020г может составить 8,4% - BCS Express

Дивидендная доходность по обыкновенным акциям "ТГК-1" за 2020 год может составить 8,4%, сообщается в комментарии BCS Express.

Совет директоров "ТГК-1" рекомендовал выплатить 0,001070552 руб. на одну обыкновенную акцию в качестве дивидендов за 2020 год, отмечают в инвесткомпании. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 5 июля 2021 года. Последний день для покупки бумаг компании для получения дивидендов - 1 июля. Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 18 июня 2021 года.

"Если вы купили обыкновенные акции "ТГК-1" по текущей цене (0,01269 руб.), то дивидендная доходность может составить около 8,4%", - указывают аналитики BCS Express.

Чистая прибыль "ТГК-1" в 2020 году составила 8,3 млрд руб. На выплату дивидендов компания планирует направить около 50% от этой суммы, что соответствует ее дивидендной политике, отмечают эксперты инвесткомпании.

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