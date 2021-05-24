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24 мая 2021 года 16:49
Возможно снижение котировок меди в краткосрочной перспективе - Банк "Открытие"
Возможно снижение котировок меди в краткосрочной перспективе, говорится в материале аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие". "Котировки меди снизились до $9881,5 за тонну по итогам торгов 21 мая, потеряв 8% от нового исторического максимума, достигнутого 10 мая 2021 года ($10734/тонна). Столь быстрое снижение стало возможным за счет наличия в цене меди существенной доли спекулятивной премии. По нашим оценкам, доля этой премии в цене составляет около 30%, что указывает на потенциальный уровень дальнейшего снижения котировок в краткосрочной перспективе", - управляющий директор сектора металлургии аналитического управления Даниил Каримов. При этом эксперт отмечает, что вера спекулятивных участников рынка в дальнейший рост цены меди остается очень сильной, сдерживая возвращение к более обоснованным уровням котировок металла. Число открытых длинных позиций со стороны инвестиционных фондов находится на историческом максимуме наблюдений с 2018 года, тогда как число коротких находится на уровнях, близких к минимальным. Хотя оба показателя недавно сильно скорректировались, в частности, число коротких позиций выросло на 30% с 23 апреля 2021 года, а длинных сократилось на 6% с 7 мая, спекулянты продолжают удерживать высокую ставку на металл, указывает Каримов. Рост рисков сокращения программы выкупа активов со стороны ФРС США из-за быстрого восстановления экономики и более высокого, чем ожидалось, уровня инфляции становится ключевым драйвером для рынка меди, полагает эксперт. "Учитывая это, на наш взгляд, существенный вклад в формирование тренда в ценах сырьевых активов во второй половине 2021 года может сделать июньское заседание ФРС США. Если спекулятивные участники рынка по итогам этого заседания усилят свои опасения о возможном ужесточении монетарной политики, то следует ожидать дальнейшего сжатия спекулятивной премии и начала глубокой коррекции цены. До этого момента на рынке рост цены меди может быть ограничен текущей проактивной политикой властей Китая, направленной на сдерживание внутренней инфляции издержек. При этом для рынка меди данная политика может выражаться в реализации металла из стратегических запасов КНР, а также в контроле уровня спроса на сырьевые активы, в том числе более умеренном накоплении их на складах потребителей", - пишет Каримов Также, по предварительным данным, во втором полугодии 2021 года рынок может получить дополнительный стимул к снижению цен за счет восстановления предложения медного концентрата и роста вторичного производства, отмечает аналитик. Несмотря на то что здесь сохраняется определенный уровень рисков (высокие цены на металл стимулируют забастовочную активность и рост фискальной нагрузки), прогнозы добычи меди на 2021 год увеличились по сравнению с оценками на начало года, указывает эксперт. "В целом медь обладает высокой инвестиционной привлекательностью, однако она в наиболее полной степени должна раскрываться на значительно более длинном горизонте и в основном для инвесторов в новые добывающие проекты", - заключает Каримов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-МЕДЬ-АНАЛИТИКА
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