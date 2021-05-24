.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Возможно снижение доходностей ОФЗ на текущей неделе - BCS GM
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 мая 2021 года 16:20
Возможно снижение доходностей ОФЗ на текущей неделе - BCS GM
Возможно умеренное снижение доходностей ОФЗ на текущей неделе, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "На наш взгляд, на текущей неделе можно ожидать умеренного снижения доходностей ОФЗ на фоне ослабления геополитических рисков. Вместе с тем в корпоративных выпусках на неделе вряд ли будут сильные движения. На фоне сохраняющегося инфляционного давления и рисков более сильного ужесточения монетарной политики как минимум до следующего решения ЦБ по ключевой ставке будет сохраняться баланс между покупателями и продавцами", - пишут эксперты BCS GM Кити Панцхава и Юрий Голбан. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
.
24 мая 2021 года 18:53
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 25 мая в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - пересмотренный ВВП Германии в 1К21 (09:00 МСК); - индекс делового климата... читать дальше
.24 мая 2021 года 17:52
"Финам" рекомендует покупать акции CVS Health Corp. с прогнозной ценой $95,70 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 15,93% от текущего уровня с учетом дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитик Артемий Шамшуков приводит следующие аргументы в пользу... читать дальше
.24 мая 2021 года 17:35
Возможен рост пары EUR/USD к уровням 1,23-1,24 на текущей неделе, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). Также аналитики отмечают, что оптимизм в отношении валют ЕМ обеспечивает восстановление мировой экономики (композитный PMI в еврозоне в мае вырос до 56,9 пунктов (53,8 в апреле), в США - до... читать дальше
.24 мая 2021 года 17:12
Дивидендная доходность по обыкновенным акциям "ТГК-1" за 2020 год может составить 8,4%, сообщается в комментарии BCS Express. Совет директоров "ТГК-1" рекомендовал выплатить 0,001070552 руб. на одну обыкновенную акцию в качестве дивидендов за 2020 год, отмечают в инвесткомпании. Дата закрытия... читать дальше
.24 мая 2021 года 16:49
Возможно снижение котировок меди в краткосрочной перспективе, говорится в материале аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие". "Котировки меди снизились до $9881,5 за тонну по итогам торгов 21 мая, потеряв 8% от нового исторического максимума, достигнутого 10 мая 2021 года... читать дальше
.24 мая 2021 года 16:01
Котировки нефти марки Brent пока останутся в диапазоне $65-70 за баррель с возможной тенденцией движения к нижней границе коридора, говорится в комментарии Saxo Bank. Возможности роста котировок нефти марки Brent ограничивает недостаточно синхронное восстановление спроса в разных странах, отмечает... читать дальше
.24 мая 2021 года 15:38
Национальная валюта, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-74 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Позитивными факторами для рубля выступают ослабление геополитических рисков на ожиданиях встречи президентов США и России, а также рост спроса на валюты... читать дальше
.24 мая 2021 года 15:18
Инвесторы пока не готовы к покупке бумаг АФК "Система", существуют риски падения котировок, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Котировки бумаг "Системы" в начале недели пытаются развить восходящее движение, но все еще выглядят слабо как в краткосрочном, так и... читать дальше
.24 мая 2021 года 15:00
BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Северсталь", "Газпром", "НЛМК", TCS Group и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании. Фаворитом остается "Северсталь". Цены на г/к прокат в черноморских портах на прошлой неделе... читать дальше
.24 мая 2021 года 14:41
Индекс S&P 500 проведет торги в понедельник в диапазоне 4155-4200 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Индикатор RSI по-прежнему находится в зоне неопределенности, поэтому индекс широкого рынка может демонстрировать... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.