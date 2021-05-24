Существуют риски падения котировок бумаг "Системы" - "Велес Капитал"

Инвесторы пока не готовы к покупке бумаг АФК "Система", существуют риски падения котировок, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Котировки бумаг "Системы" в начале недели пытаются развить восходящее движение, но все еще выглядят слабо как в краткосрочном, так и среднесрочном периоде. Цена расположена ниже средней полосы Боллинджера как дневного (33,50 руб.), так и недельного графика (34,50 руб.), при этом самое сильное процентное падение прошлой недели произошло на повышенных объемах. Указанные сигналы могут свидетельствовать о неготовности покупателей вернуться в бумаги "Системы" и рисках падения в район 31 руб., а далее - к 30 руб. Ситуация изменится при закреплении выше 33,50 руб. и особенно выше 34,50 руб.: в этом случае можно ожидать развития роста к 36-38 руб." - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

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