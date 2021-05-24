Индекс S&P 500 проведет торги в понедельник в диапазоне 4155-4200 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в понедельник в диапазоне 4155-4200 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Индикатор RSI по-прежнему находится в зоне неопределенности, поэтому индекс широкого рынка может демонстрировать резкие разнонаправленные движения. Ближайшее значимое сопротивление располагается в области 4190-4200 пунктов. Краткосрочные перспективы бенчмарка значительно улучшатся в случае преодоления данного рубежа", - пишет аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов.

Мировые фондовые площадки демонстрируют в понедельник положительную динамику, отмечает эксперт. Новостной фон остается спокойным. Опасения по поводу растущей инфляции остаются в поле зрения инвесторов, но постепенно затихают, что можно проследить по доходности 10-летних трежерис, которая демонстрирует боковую динамику с начала апреля и в настоящее время консолидируется в области 1,62%. Большая часть инфляционных рисков уже учтена в котировках различных классов активов.

Денисламов подчеркивает, что на переговорах между президентом Байденом и республиканцами по поводу инфраструктурного пакета сохраняются значительные разногласия, хотя глава Белого дома готов к сокращению объема программы с $2,4 трлн до $1,7 трлн. Стороны по-прежнему рассчитывают достичь прогресса в переговорах к концу мая. Снижение объема программы не будет восприниматься инвесторами негативно, так как это снизит инфляционные риски.

Аналитик "Фридом Финанс" полагает, что что в ближайшие торговые сессии технологический сектор способен продемонстрировать восходящую динамику и компенсировать часть понесенных ранее потерь из-за фактора инфляционных опасений.

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