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24 мая 2021 года 13:57
Пара доллар/рубль продолжит консолидацию на уровне 73,5 руб./$1 - "Велес Капитал"
Пара доллар/рубль продолжит консолидацию на уровне 73,5 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии "Велес Капитала". "Рубль к середине дня в понедельник торговался в небольшом плюсе к доллару и евро, что, тем не менее, выглядело достаточно хорошим результатом на фоне других валют EM, - комментирует эксперт инвесткомпании Юрий Кравченко. - Так, большинство валют на развивающихся рынках (включая валюты ЮАР, Индии, Мексики, Малайзии) демонстрировало хоть и незначительную, но отрицательную динамику. Часть поддержки рубль черпал с нефтяного рынка, где котировки марки Brent прибавляли более 1,5% и поднимались выше 67,5 долл. Однако основную помощь российская валюта вероятно продолжает получать от налогового периода, где продажи валютной выручки экспортерами перед предстоящими во вторник крупными платежами в самом разгаре". Кравченко также отмечает, что на глобальных рынках евро предпринимает новые попытки закрепиться выше 1,22 по доллару, а индекс USD к корзине основных валют снова отступил ниже рубежа в 90 пунктов. Ряд европейских рынков в понедельник закрыты, что несколько ограничивает торговую активность инвесторов. По мнению эксперта, на локальном рынке в ближайшее время стоит ожидать дальнейшей консолидации пары доллар/рубль в районе 73,5 руб./$1. При этом фактор завершения налогового периода ближе к концу месяца будет нивелирован для рубля сохранением относительно нейтрального геополитического фона, полагает Кравченко. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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