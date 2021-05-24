"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 315 руб

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "НЛМК" с целью 315 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц, говорится в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Рост цен на сталь. Производители продолжают повышать цены на фоне отложенного спроса. Уже закрывают книги заказов на октябрь-ноябрь, хотя обычно глубина заказов - 2 мес.

- Рост мировых цен быстрее внутренних. Более половины продукции "НЛМК" идёт на экспорт. Это конкурентное преимущество относительно других сталелитейных компаний в России.

- Сильные результаты за 2К2021. Рост EBITDA может вырасти +50% кв/кв, что позитивно отразится на дивидендах.

- Высокие дивиденды: до 22 июня акции "НЛМК" торгуются с дивидендами за I кв. 2021u, (7,71 руб., доходность - 2,8%). Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" ожидают более высокие дивиденды за II кв. 2021г на фоне роста операционной прибыли.

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