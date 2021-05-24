Рубль останется в диапазоне 73-74 руб./$1 в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Курс рубля к доллару, скорее всего, останется в диапазоне 73-74 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".

"Предстоящие налоговые выплаты (25 и 28 мая) и подготовка экспортеров к летнему сезону дивидендов обещают сохранение поддержки для рубля в ближайшие недели, хотя к концу мая ожидаются первые выплаты дивидендов по бумагам Сбербанка и "Новатэка", что может сдержать рост рубля и добавить волатильности. Пока продолжаем ориентироваться на диапазон 73-74 руб./$1 и по-прежнему смотрим на рубль умеренно оптимистично", - указывает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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