ПСБ рекомендует покупать акции Интер РАО

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Интер РАО", считая их перспективными для долгосрочных вложений, говорится в обзоре банка.

"Интер РАО" не планирует пересматривать дивидендную политику, предусматривающую выплату 25% прибыли по МСФО, сообщила старший независимый директор, член совета директоров "Интер РАО" Елена Сапожникова.

"Позиция компании по дивидендам не является новой, тем не менее мы считаем, что "Интер РАО" перспективна для долгосрочных вложений, - пишут эксперты ПСБ. - В текущем году мы ждем улучшения показателей за счет восстановления рынка электроэнергии после пандемии. В более долгосрочной перспективе дивидендная политика может измениться благодаря наращиванию прибыли от расширения бизнеса "Интер РАО". Так, компания планирует нарастить выручку более чем в 2 раза, до 2,3 трлн. руб., EBITDA - до не менее 320 млрд руб. к 2030г. Основными факторами роста станут участие в программе КОММод (конкурентный отбор модернизированных мощностей), а также cделки M&A. Рекомендуем покупать акции "Интер РАО".

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