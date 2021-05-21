"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

"Финам" рекомендует покупать привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка с целевой ценой на конец 2021г 341,2 руб. и 379,1 руб. за штуку соответственно, что предполагает потенциал роста 25,3% по "префам" и 21,8% по "обычке", сообщается в комментарии инвесткомпании.

Аналитик "Финама" Игорь Додонов указывает на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Сбербанк обладает самой развитой экосистемой в секторе, его бизнес имеет высокую степень цифровизации, что позволяет сохранять лояльность клиентов, дает новые возможности роста и поддерживает рентабельность.

- Отчетность Сбербанка за I кв. 2021г по МСФО оказалась сильной. Банк показал хорошую динамику процентных и комиссионных доходов, резко увеличил чистую прибыль.

- Благодаря устойчивому финансовому положению и высокой эффективности бизнеса Сбербанк должен стать одним из главных бенефициаров экономического восстановления страны после кризиса.

- Сбербанк выплачивает дивиденды в объеме 50% прибыли по МСФО. Прогноз экспертов "Финама" по дивиденду 2021П - 22,9 руб. на акцию каждого типа. Дивидендная доходность может составить 7,6% по "обычке" и 8,2% по "префам".

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