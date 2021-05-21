"Финам" рекомендует покупать акции Норникеля с целью 31740 руб

"Финам" рекомендует покупать акции "Норильского никеля" с целью 31740 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 16,8% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Годовое собрание акционеров "Норникеля" утвердило финальные дивиденды по итогам 2020г в размере 1021,22 руб. на одну обыкновенную акцию, отмечается в комментарии. Текущая дивидендная доходность составляет 3,8%. Закрытие реестра назначено на 1 июня.

"Дивидендная доходность благоприятна для акций "Норникеля", но сама новость не окажет влияния на котировки, поскольку давно учтена рынком, - пишет аналитик "Финама" Алексей Калачев. - Собрания акционеров редко меняют параметры, рекомендованные советом директоров, который на эту тему прошел в "Норникеле" еще 9 апреля. И даже "РусАл" согласился с изменением формулы расчета дивидендов, хотя их величина по старой формуле могла быть примерно в полтора раза выше. Ранее, по акционерному соглашению, на эти цели распределялось 60% EBITDA, теперь - половина свободного денежного потока".

Хотя теперь дивидендов от "Норникеля" станет меньше, в долгосрочно плане изменение позитивно для компании и акционеров, полагает Калачев. Компания нуждается в росте капитальных затрат для модернизации производственных мощностей, решения экологических проблем увеличения добычи. В противном случае инциденты, подобные разливу нефтепродуктов на Норильской ТЭЦ-3 или обрушению галереи на Норильской обогатительной фабрике, могут повториться. От этого точно никто не выиграет, уверен аналитик.

"Мы по-прежнему позитивно смотрим на перспективы "Норникеля". В капитализации компании еще не в полной мере учтен рост цен на металлы", - заключает эксперт "Финама".

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