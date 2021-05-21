Котировки акций Apple могут вырасти до $145 на горизонте трех месяцев - "Фридом Финанс"

Котировки акций Apple Inc. могут вырасти до $145 за штуку на горизонте ближайших трех месяцев, считает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

"Компания закрыла последний квартал ростом выручки на 53,6% и прибыли на 119%. Текущие три месяца (с апреля по июнь) обещают порядка 40% роста в обороте и более 90% роста по прибыли. Снижение динамики связано с эффектом роста базы. Если посмотреть на ROI бизнеса, то он остается весьма привлекательным - 33,5%, чем не может похвастаться ни одна другая компания отрасли, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Котировки акций Apple последнюю неделю торгуются в диапазоне $120-130, где их стоит покупать с прицелом до $145 на горизонте ближайших 3 месяцев".

Эксперт также обращает внимание, что текущий консенсус-прогноз по цене акций Apple составляет $160, что дает почти 26% потенциального прироста на горизонте до года.

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