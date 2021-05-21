"Финам" рекомендует покупать акции Applied Materials с прогнозной ценой $156,7

"Финам" рекомендует покупать акции Applied Materials со среднесрочной прогнозной ценой $156,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 20,3% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Applied Materials, рассчитывая, что компания продолжит выигрывать от роста мировой полупроводниковой отрасли в целом и сегмента оборудования для производства чипов в частности", - указывает эксперт Игорь Додонов.

Важность технологий в современном мире возрастает с каждым годом, и пандемия коронавируса только усилила этот тренд, отмечает аналитик "Финама". Драйвером дальнейшего роста спроса на полупроводниковые чипы, по его мнению, должны стать развертывание в мире сетей связи стандарта 5G, а также такие быстро развивающиеся направления, как искусственный интеллект, обработка больших объемов данных (big data), машинное обучение, облачные вычисления, виртуальная/дополненная реальность и автономные автомобили.

"На этом фоне инвестиции глобальных полупроводниковых корпораций в обновление оборудования, как ожидается, продолжат расти быстрыми темпами. И Applied Materials, учитывая сильные позиции компании в отрасли, должен остаться одним из главных бенефициаров описанных выше трендов и продолжить увеличивать долю рынка. Отметим, что Applied Materials тратит значительные средства на исследования и разработки, что позволяет удерживать технологическое лидерство. В то же время мы рассчитываем, что компания останется дружественной своим акционерам и продолжит направлять значительные средства на выкуп акций и дивиденды", - пишет Додонов.

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев.

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