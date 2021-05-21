Котировки бумаг Qiwi могут вырасти на 8% в течение года - Sber CIB

Потенциал роста бумаг Qiwi на горизонте 12 месяцев составляет 8%, говорится в комментарии Sber CIB.

Ограничения ЦБ РФ на платежи через систему переводов Qiwi , введённые в конце прошлого года, не могли не сказаться на финансовых результатах компании, отмечают эксперты инвестбанка. Её совокупная выручка упала на 18% - до 5,2 млрд рублей (в платёжном сегменте - на 11% (до 4,8 млрд рублей)), чистая прибыль упала тоже на 18% (до 2,1 млрд рублей).

Платёжная система "Контакт" (специализируется на переводах для самозанятых), которая принадлежит Qiwi не попала под ограничения ЦБ и помогла увеличить выручку в сегменте денежных переводов на 41% (до 1,9 млрд рублей), обращают внимание в Sber CIB.

"Теперь ключевой вопрос в том, какую роль будет играть Qiwi в букмекерском бизнесе с учетом новых условий работы, и сможет ли компания восстановить объёмы платежей в случае снятия ограничений. Менеджмент утверждает, что доля букмекерского сегмента в чистой выручке Qiwi может сохраниться на уровне 30-40%", - отмечают аналитики инвестбанка.

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