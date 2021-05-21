Возможно обновление максимумов индекса Мосбиржи до конца мая - BCS Express

Возможно обновление максимумов по индексу Мосбиржи до конца мая текущего года, говорится в комментарии BCS Express.

"Внимание инвесторов на следующей неделе будет по-прежнему приковано к сигналам регуляторов, ключевым статистическим маркерам, вирусным сводкам ВОЗ, геополитике и сырьевым ценам. Несмотря на постепенное сезонное замедление торговой активности, российский рынок до начала лета не теряет шансов обновить максимумы по индексу Мосбиржи", - отмечает инвестиционный стратег BCS Express Александр Бахтин.

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