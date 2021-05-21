BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Applied Materials

Аналитики BCS Express подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Applied Materials с прогнозной ценой на уровне $150 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Дефицит чипов способствовал получению рекордной выручки компанией Applied Materials за II квартал 2021 финансового года, так как практически каждой отрасли требуются полупроводники. Цикличность, которая была свойственна отрасли ранее, на мой взгляд, сейчас уходит на второй план. Все производители в мире пытаются справиться с дефицитом и сообщают о расширении производства. Для Applied Materials это отличная новость: компания создает оборудование, постоянно усовершенствует его. Среди клиентов компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung и Intel Corp. Производство оборудования занимает длительное время, поэтому не исключается, что в ближайшие 1-1,5 года у компании будут пиковая нагрузка и рекордные доходы. В конечном итоге ситуация стабилизируется, но развитие AI, дата-центров, 5G, IoT и других отраслей способно поддержать спрос на оборудование при условии сохранения технологического превосходства", - пишет эксперт Павел Гаврилов в комментарии инвесткомпании.

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