"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $3500

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $3500 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,7%, стоп-приказ: $3150, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Amazon - это больше, чем онлайн-магазин. Американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Другие сегменты бизнеса начинают играть все более весомую роль. Высокая маржинальность и лидерство в своих индустриях - вот что отличает дочерние компании Amazon. Мы оптимистично оцениваем ближайшее будущее Amazon и рассчитываем на рост чистой прибыли в размере 30-33% ежегодно в течение следующих трех лет. В свою очередь отрицательный чистый долг, а также высокий кредитный рейтинг позволяют говорить о безопасности эмитента", - отмечают аналитики "Финама".

С технической точки зрения, бумага торгуется вдоль восходящего тренда, который проходит на уровне $3150. "Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $3500. При покупке на 22,75%, риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5", - указывают эксперты инвесткомпании.

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