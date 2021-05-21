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21 мая 2021 года 13:25
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Vornado Realty Trust с прогнозной ценой $57
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции Vornado Realty Trust с прогнозной ценой $57 за штуку с горизонтом инвестирования 6 месяцев, говорится в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг: - Снятие пандемийных ограничений: мэр Нью-Йорка заявил, что город полностью откроется в июне 2021г. Это усилит спрос на аренду коммерческих помещений со стороны бизнеса. Более половины портфеля компании приходится на недвижимость на Манхэттене. - Руководители крупнейших компаний ожидают, что сотрудники вернуться в офис уже летом. Vornado выиграет от этого уже в текущем квартале. Собираемость аренды уже превышает уровень 2020г. - Бизнес будет искать свободные площади для ресторанов, магазинов и других предприятий стрит-ритейла. Торговая недвижимость сильнее других пострадала в 2020г. Теперь компания сможет сдать в аренду простаивающие свободные площади. Vornado Realty Trust - американский инвестиционный фонд недвижимости. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-VORNADO/REALTY-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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