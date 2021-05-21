Рост акций РусАла тормозят цены на алюминий - "Фридом Финанс"

Рост акций "РусАла" тормозят цены на алюминий, и покупатели могут начать фиксировать прибыль по данной бумаге, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Лучше рынка в пятницу вновь торгуются акции "РусАла" на фоне новостей о том, что ключевой миноритарный акционер алюминиевого гиганта SUAL Partners Limited (владеет 25,72% акций "РусАла") не поддержал решения о разделении компании на две корпоративные структуры. Неопределенность в отношении данной ситуации сохранится как минимум до собрания акционеров 24 июня. Кроме того, пока также окончательно не решен вопрос об источниках финансирования для проведения экологической модернизации "РусАла", - пишет эксперт инвесткомпании Александр Осин.

По расчетам Минэк, объем основных инвестиций в экологическую модернизацию заводов до 2027г составит 385 млрд руб. С учетом этой оценки, а также включения дохода от акций ГМК в расчет дивидендов "РусАла", аналитик предположил, что дополнительного привлечения средств экологические проекты компании не потребуют (как минимум в течение ближайшего года).

"Это обстоятельство повышает расчетные показатели чистой прибыли компании и, вероятно, обусловит рост котировок "РусАла", - полагает Осин. - Однако существуют и другие данные: 17 мая в рыночных СМИ появилась информация о том, что компания планирует занять 380 млрд руб. у синдиката российских банков на модернизацию четырех своих крупнейших алюминиевых заводов и уже получила одобрение госгарантии на 70% этой суммы, чтобы сэкономить на процентной ставке. Учитывая этот факт, а также снижение цен на алюминий, мы полагаем, что рост акций "РусАла" представляется в ближайшие несколько дней неустойчивой тенденцией: покупатели могут начать фиксировать прибыль по данной бумаге".

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