Рубль может закрепиться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 89,5-90,5 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Возможно закрепление курса рубля в диапазонах 73-74 руб./$1 и 89,5-90,5 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

"Рубль укрепился относительно мировых валют - ниже 73,5 руб./$1 и ниже 90 руб./EUR1. Можно предположить, что укрепление связано со снижением накала во внешнеполитических отношениях: предстоящей встрече В. Путина и Дж. Байдена, а также намеках о возможной встрече российского главы с В. Зеленским, - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. - В конце месяца в рамках рублевых платежей организации будут активно продавать валюту. Рубль может укрепиться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 89,5-90,5 руб./EUR1".

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