Котировки нефти в пятницу удержатся на уровне $65/барр. - ПСБ

Котировки нефти в пятницу, скорее всего, удержатся на уровне $65 за баррель Brent, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Вопреки ожиданиям цены на нефть Brent не удержали в четверг уровень $68/барр., в течение дня даже тестировали на прочность $65/барр., что явилось следствием "перегретости" сырьевого рынка. Тем не менее, мы считаем такое снижение даже избыточным. Полагаем, что надежды на неплохой автомобильный сезон в США и ожидания восстановления спроса на энергоносители в Европе на фоне карантинных послаблений и вакцинации все же обеспечат еще сохранение интереса инвесторов к сырью. По нефти Brent ждем в пятницу удержания "круглого" уровня в $65/барр.", - пишет Крылова.

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