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21 мая 2021 года 10:26
Котировки нефти в пятницу удержатся на уровне $65/барр. - ПСБ
Котировки нефти в пятницу, скорее всего, удержатся на уровне $65 за баррель Brent, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Вопреки ожиданиям цены на нефть Brent не удержали в четверг уровень $68/барр., в течение дня даже тестировали на прочность $65/барр., что явилось следствием "перегретости" сырьевого рынка. Тем не менее, мы считаем такое снижение даже избыточным. Полагаем, что надежды на неплохой автомобильный сезон в США и ожидания восстановления спроса на энергоносители в Европе на фоне карантинных послаблений и вакцинации все же обеспечат еще сохранение интереса инвесторов к сырью. По нефти Brent ждем в пятницу удержания "круглого" уровня в $65/барр.", - пишет Крылова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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