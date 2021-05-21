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21 мая 2021 года 10:11
Доходности ОФЗ, скорее всего, останутся около текущих уровней в пятницу - ПСБ
Доходности ОФЗ, скорее всего, останутся около текущих уровней в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Как говорится в комментарии эксперта, для 10-летних ОФЗ диапазон доходности 7,00-7,20% годовых можно считать справедливым. Рублевые облигации в четверг позитивно отреагировали на повышение склонности к риску на глобальных рынках, отмечает Монастыршин. Снижение числа обращений за пособием по безработице в США усилило оптимизм инвесторов по поводу перспектив восстановления экономики. Вместе с российскими гособлигациями росли цены локальных бондов Мексики, Индии, Индонезии, констатирует аналитик ПСБ. Инвесторы также позитивно восприняли итоги встречи глав внешнеполитических ведомств США и России, прошедшей 19 мая. Минфин РФ в четверг разместил евробонды с погашением в 2027 и 2036 гг. на общую сумму 1,5 млрд евро. "Заимствования на внешнем рынке снимают часть нагрузки от размещения нового госдолга на внутреннем рынке, что также стало позитивной новостью. На таком фоне снижение нефтяных цен было нейтрально воспринято инвесторами", - указывает Монастыршин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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