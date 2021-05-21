Поводов для укрепления рубля ниже 73 руб./$1 в настоящее время нет - "Алор Брокер"

Поводов для укрепления рубля ниже уровня 73 руб./$1 в настоящее время нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль в паре с долларом торгуется вблизи отметки 73,5 руб./$1. Впереди у пары сильная поддержка 73 руб./$1, поводов для пробития которой нет никаких. При приближении к этому уровню целесообразно спекулятивно покупать доллар против рубля. Не исключено, что под вечер пятницы мы увидим повышенный спрос на валюту из-за традиционного сокращения рублевых позиций и их хеджирования", - отмечает Антонов.

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