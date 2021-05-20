"Финам" рекомендует покупать акции Deutsche Post с прогнозной ценой 80 евро

"Финам" рекомендует покупать акции Deutsche Post AG с прогнозной ценой на уровне 80 евро за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 56% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"С настоящего момента по 2025 год компания планирует направить порядка 2 млрд евро на цифровую трансформацию и ожидает, что инвестиции в IT-технологии позволят извлечь не менее 1,5 млрд евро прибыли вплоть до 2025 года, - отмечает аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева. - У компании сильные финансовые показатели: по итогам первого квартала чистая прибыль подскочила в 4 раза (до 1,19 млрд евро). Квартальная выручка увеличилась на 22% (до 18,86 млрд евро). Росту показателей способствовал быстрой рост рынка электронной коммерции и восстановление объемов глобальной торговли после кризиса, вызванного пандемией коронавируса".

Также эксперт "Финама" отмечает, что Deutsche Post - стабильный плательщик дивидендов. Ежегодно компания направляет на выплаты 40-60% скорректированной чистой прибыли. По итогам 2020 года Совет директоров компании рекомендует направить 48,9%, что составило 1,59 млн евро или 1,35 евро на бумагу с доходность 3,3%, указывает Пырьева.

Deutsche Post - ведущая мировая логистическая компания, базирующаяся в Германии. Ключевое направление - диджитализация. Компания активно инвестирует в модернизацию и развитие новых технологий для повышения производительности и усовершенствования стандартов логистики.

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