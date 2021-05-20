Стимулов для новых покупок на рынке акций США в настоящее время нет - "Открытие Брокер"

Стимулов для новых покупок на американском рынке акций у инвесторов в настоящее время нет, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Американский рынок акций продолжает проявлять неуверенность на фоне роста инфляционных ожиданий и беспокойств, что ФРС может начать задумываться о сокращении стимулов в ближайшем будущем. Кроме того, рынок незначительно отступил от своих рекордных значений, и акции всё ещё остаются весьма дорогими. Отсутствие нормальной коррекции в течение длительного времени демотивирует инвесторов на новые покупки", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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