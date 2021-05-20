Акции "Белуга Групп" - ставка на рост бизнеса и увеличение финансовых показателей - BCS Express

Покупка акций "Белуга Групп" - ставка на рост бизнеса и увеличение финансовых показателей в ближайшие годы, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"На длинной дистанции добавление бумаг "Белуга Групп" в портфель может быть интересным в качестве ставки на рост бизнеса и увеличение финансовых показателей, исходя из представленной стратегии развития компании на 2021-2024 гг. При этом в краткосрочной перспективе нет уверенности в опережающем рынок росте бумаг. Дополнительным драйвером для роста котировок акций может стать увеличение доли free-float, но конкретики по данному вопросу пока нет", - пишет аналитик в своем комментарии.

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