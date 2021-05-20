"Атон" подтверждает рейтинг ФосАгро на уровне "выше рынка"

Аналитики "Атона" подтверждают рейтинг "ФосАгро" на уровне "выше рынка", по-прежнему считая компанию качественной историей роста с солидным дивидендным багажом, отмечается в комментарии инвесткомпании.

Выручка компании в 1К21 составила 87,6 млрд руб. (+36,7% г/г), что обусловлено ростом цен на удобрения, показатель EBITDA достиг 34,3 млрд руб. (+65,4% г/г), рентабельность EBITDA составила 39,2%, констатируют эксперты. Свободный денежный поток снизился до 15,2 млрд руб. (-16,6% г/г), чистый долг за квартал сократился на 11,5 млрд руб. до 145,4 млрд руб. на конец 1К21, а отношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,45х.

"ФосАгро" отметила, что некоторое снижение цен обусловлено в основном сезонными факторами, и подтвердила оптимистичную оценку фундаментальных рыночных показателей, полагая, что высокие цены на с/х продукцию и повышенный сезонный спрос на рынках Индии и Бразилии должны поддержать цены на удобрения. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 105 руб. на акцию (с доходностью 2,4%) на общую сумму 13,6 млрд руб. В качестве даты закрытия реестра установлено 5 июля.

"ФосАгро" представила ожидаемо высокие финансовые результаты за 1К21, соответствующие консенсус-прогнозу по EBITDA. Мы по-прежнему считаем компанию качественной историей роста с солидным дивидендным багажом и подтверждаем наш рейтинг "выше рынка". "ФосАгро" торгуется с форвардным консенсус-мультипликатором EV/EBITDA на уровне 6,2x против собственного среднего 5-летнего уровня 5,7x", - указывают эксперты "Атона".

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