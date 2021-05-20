.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку в июне до 5,25% - Росбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 мая 2021 года 13:09
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку в июне до 5,25% - Росбанк
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку в июне до 5,25% годовых, полагают аналитики Росбанка. "Несмотря на то, что потребительские цены с 11 по 17 мая выросли всего на 0,1% н/н, как и на прошлой неделе, инфляция в годовом выражении вновь превысила 5,7% г/г из-за эффекта низкой базы мая прошлого года. За последнюю неделю наиболее заметный рост цен пришелся на отдельные продукты: гречневая крупа +0,6%, подсолнечное масло +0,3%, мясо и мясные продукты +0,2-0,5%. Плодоовощная продукция в среднем подорожала на 0,4% н/н. В то же время снизились цены на яйца (-1,4% н/н) и рис (-0,1% н/н). Позитивным сигналом для топливного рынка остается устойчивость цен на бензин (0,0% н/н)", - отмечают эксперты банка. Учитывая текущую инфляционную динамику, а также комментарии зампреда Банка России А. Заботкина в начале недели касательно наблюдаемого плато для текущих уровней и ожиданий замедления годовой инфляции не ранее осени этого года, аналитики Росбанка полагают, что шансы на повышение ключевой ставки в июне до 5,25% годовых высоки. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
20 мая 2021 года 14:22
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "Норильского никеля" с целью 29000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: 26500 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Сырьевые рынки вступили в фазу... читать дальше
.20 мая 2021 года 13:33
Аналитики "Атона" подтверждают рейтинг "ФосАгро" на уровне "выше рынка", по-прежнему считая компанию качественной историей роста с солидным дивидендным багажом, отмечается в комментарии инвесткомпании. Выручка компании в 1К21 составила 87,6 млрд руб. (+36,7% г/г), что обусловлено ростом цен на... читать дальше
.20 мая 2021 года 12:43
"Финам" рекомендует держать акции Boeing Co. с целевой $250 за штуку в перспективе до конца 2022г, что предполагает потенциал роста 13,2% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. " Компания занимает лидирующие позиции в области противоракетной обороны, пилотируемых космических... читать дальше
.20 мая 2021 года 12:20
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Southwest Airlines Co. с целью $66,5 за штуку и горизонтом инвестирования в два месяца, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы оцениваем представленные прогнозы менеджмента компании Southwest Airlines на май и июнь как позитивные, поскольку в них... читать дальше
.20 мая 2021 года 11:58
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4080-4130 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4080-4130 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Попытка пробить линию поддержки не увенчалась успехом. Индикатор RSI по-прежнему находится в зоне... читать дальше
.20 мая 2021 года 11:37
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "ОГК-2", сообщается в обзоре. "Финансовые результаты "ОГК-2" по итогам первого квартала года оцениваем умеренно негативно. Несмотря на рост выручки, компания продемонстрировала снижение прибыли вследствие опережения динамики операционных... читать дальше
.20 мая 2021 года 11:01
Курс рубля к доллару сохраняет возможность укрепления в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого. "Каких-то серьезных рисков со стороны платежного баланса в ближайшие месяцы не видим, хотя выплаты дивидендов во второй половине лета... читать дальше
.20 мая 2021 года 10:38
Цена нефти, скорее всего, вернется в диапазон $68-68,5 за баррель Brent в четверг, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Котировки нефти Brent не смогли в среду удержать и зону в $68-70/барр., откатывались внутри дня ниже $66/барр. Сказывается "перегретость" и неуверенность... читать дальше
.20 мая 2021 года 10:25
Доходности рублёвых гособлигаций в четверг, скорее всего, останутся вблизи текущих уровней, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Доходности рублёвых гособлигаций в четверг, скорее всего, останутся вблизи уровней среды. Общий фон неоднородный. С одной стороны, в последние дни появились... читать дальше
.20 мая 2021 года 10:11
Инвесторам стоит проявить осторожность в отношении акций сырьевых компаний и подумать над уменьшением позиций в сырьевом секторе, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". Китай намерен обуздать "необоснованный" рост цен на сырье и предотвратить разгон инфляции. Правительство готово увеличить... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.