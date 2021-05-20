""Финам" рекомендует держать акции Boeing с целью $250

"Финам" рекомендует держать акции Boeing Co. с целевой $250 за штуку в перспективе до конца 2022г, что предполагает потенциал роста 13,2% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

" Компания занимает лидирующие позиции в области противоракетной обороны, пилотируемых космических полетов и услуг по запуску космических аппаратов. В 2020г EASA и FAA признали самолеты 737 MAX 8-й и 9-й модификации достаточно безопасными и предоставили разрешение на возобновление эксплуатации данной модели ВС после двух лет работы по устранению недочетов. Чистый убыток компании в первом квартале 2021г уменьшился благодаря росту поставок коммерческих самолетов после возвращения в эксплуатацию лайнеров 737 MAX и составил $561 млн по сравнению с убытком в $641 млн годом ранее. Международные авиалинии возобновляют полеты на самолетах 737 MAX, а также заключают соглашения с Boeing о поставке новых ВС данной серии. Восстановление воздушного авиасообщения после массового распространения вакцины от коронавируса будет поддерживать спрос на продукцию авиастроителей", - пишут аналитики "Финама".

Boeing Co. - ведущая мировая авиакосмическая корпорация и крупнейший производитель пассажирских самолетов.

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