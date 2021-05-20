Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4080-4130 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4080-4130 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Попытка пробить линию поддержки не увенчалась успехом. Индикатор RSI по-прежнему находится в зоне неопределенности, что делает индекс широкого рынка уязвимым. При этом форма вчерашней дневной свечи предоставляет возможность краткосрочного разворота к росту. До конца текущей недели индекс S&P 500 может демонстрировать положительную динамику, стремясь достичь уровня 4180-4200", - отмечает аналитик инвесткомпании Сергей Пигарев.

Мировые фондовые площадки в четверг, на взгляд эксперта, демонстрируют смешанную динамику. На настроение инвесторов продолжает оказывать давление ускорение инфляции. Рынок опасается, что на фоне роста цен ведущие центробанки мира (ФРС, ЕЦБ) начнут сокращать программы выкупа активов. Из протоколов заседания FOMC, опубликованных вчера, стало известно, что несколько членов комитета намерены начать обсуждение сворачивания мер QE уже на следующем заседании, которое запланировано на 15-16 июня. Как следствие, решение FOMC во многом будет определяться темпами роста цен в мае, полагает Пигарев.

Данные по потребительской инфляции выйдут 10 июня, по промышленной - 15 июня. Пока ФРС сохраняет мягкую монетарную политику, так как FOMC по-прежнему считает, что для восстановления экономики и рынка труда потребуется больше времени.

"Сообщения об успехах в переговорах по ядерной программе Ирана оказали давление на котировки черного золота, так как снятие санкций с исламской республики может привести к увеличению ею экспорта жидких углеводородов на 1,5 млн баррелей в сутки, - отмечает аналитик "Фридом Финанс". - Падение цен не смогла остановить даже позитивная статистика от Минэнерго США, согласно которой общие запасы нефти (стратегические и коммерческие) снизились на 0,6 млн баррелей и опустились ниже показателя предкризисного 2019 года, а резервы нефтепродуктов сократились на 1,6 млн баррелей. При этом продажи бензина в США выросли до 9,2 млн баррелей в сутки - максимального значения с середины марта 2020г".

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